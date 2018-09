M1 Kliniken: Auf internationaler Expansion

€uro am Sonntag

Eine Wachstumsstory und schöne Kursgewinne. Seit der letzten Besprechung von M1 Kliniken vor 15 Monaten bringt die Aktie ein Plus von 72,8 Prozent, das Kursziel wurde erreicht. Immerhin konnte der Betreiber von Schönheitskliniken und Behandlungszentren den Umsatz im vergangenen Jahr um 31,1 Prozent auf 47,2 Millionen Euro steigern und im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 29,6 Prozent auf 28,9 Millionen Euro ausbauen.Da ist zum einen der Ausbau des Leistungsspektrums. Waren bisher vor allem Schönheits-OPs wie Faltenunterspritzung, Brustvergrößerung oder Botoxbehandlungen im Angebot, so kommt nun das Thema Zahnersatz auf die Liste. Auch Haarentfernung mittels Laser ist gefragt. Zum anderen bringt die fortwährende Eröffnung neuer Kliniken und Standorte enormen Schwung in das Geschäft. Hatte der Konzern aus Berlin vor 15 Monaten 13 Standorte, so sind es inzwischen 20.Jetzt stehen auch Filialen im Ausland auf der Agenda. Dadurch will M1 Kliniken in drei Jahren auf 50 Standorte wachsen. In fünf Jahren sollen es gut informierten Kreisen zufolge 100 Behandlungszentren und Kliniken sein. Der Umsatz könnte dadurch von etwas über 60 Millionen Euro in diesem Jahr auf 100 Millionen Euro in drei Jahren und 200 Millionen Euro in fünf Jahren klettern.von 30 Prozent wäre dann ein Ergebnis von über 3,00 Euro je Aktie drin. Zur Finan­zierung der Expansion hat M1 Kliniken vor wenigen Tagen im Rahmen einer Kapitalerhöhung von sechs Prozent zu 15,30 Euro je Aktie im Rahmen einer Privatplatzierung 15,3 Millionen Euro bei Institutionellen eingesammelt. Ein Investment, das sich innerhalb von wenigen Jahren verdoppeln könnte., die Nachfrage ist hoch. Mittelfristig ist bei M1 eine Kursverdopplung drin.ISIN: DE 000 A0S TSQ 8 Gew./Aktie 2019e: 0,55 €KGV 2019/Dividende: 28,2/1,9 %EK* je Aktie/KBV: 3,75 €/4,1EK*-Quote: 90,0 %Kurs/Ziel/Stopp: 15,50/23,50/10,70 €_________________________