M1 Kliniken: In völlig neue Dimensionen

€uro am Sonntag

von Georg Pröbstl, Euro am Sonntag

Anlegern war M1 Kliniken schon viel Geld wert. Im Allzeithoch vor drei Jahren legten Börsianer für den Spezialisten für Schönheits-OPs ein 36er-KGV auf den Tisch. Auch 2019 wurde die Aktie noch mit 20er-KGVs gehandelt. Von diesen Bewertungslevels ist derzeit nichts zu sehen. Seit Juni ist der Titel im Rückwärtsgang, und hat allein in den vergangenen vier Wochen 30 Prozent verloren. Dabei ist die Meldungslage gut und die Perspektiven sind mehr als rosig.

Durch die Übernahme von 70 Prozent am Pharmahändler HAEMATO im vergangenen Jahr machen die Berliner einen Sprung in völlig neue Dimensionen. Der Umsatz im Halbjahr verfünffachte sich dadurch von 31,7 auf 164,9 Millionen Euro, das Ergebnis verzehnfachte sich von 0,03 auf 0,30 Euro je Aktie. Im Gesamtjahr sind 0,50 Euro je Anteil drin und in den nächsten Jahren noch deutlich höhere Werte. Zum einen stehen die Zeichen bei HAEMATO auf Expansion. Der Pharmaspezialist konzentriert sich seit Kurzem erfolgreich auf margenstarke Medikamente für chronisch Kranke, hat Nahrungsergänzungsmittel und Schönheitsprodukte in das Sortiment aufgenommen. In den nächsten zwei Jahren könnte sich der Umsatz von 238,3 auf 400 Millionen Euro fast verdoppeln. Zudem eröffnet der geplante Einstieg in das Geschäft mit Botox und Hyaluronsäure Chancen.

Bei M1 Kliniken läuft es ebenfalls vielversprechend. Im Kerngeschäft mit Schönheitsbehandlungen bringt die Eröffnung neuer Standorte starkes Wachstum. Die Zahl der Standorte dürfte sich in den nächsten drei Jahren auf 100 verdoppeln. Für dieses Jahr ist ein Umsatzsprung von 37,4 auf 50 Millionen Euro angekündigt. Im nächsten Jahr dürfte M1 Kliniken ein Ergebnis je Aktie um 0,65 Euro schreiben. Mit 11er-KGV ist der Wert ein klarer Kauf.

Die Peergroup kommt oft auf 20er-KGVs. Mit 11er-Gewinnbewertung ist M1 spottbillig. Die Aktie hat Verdopplungspotenzial.

ISIN: DE 000 A0S TSQ 8

Gew./Aktie 2022e: 0,65 €

KGV 2022/Dividende: 11,2/2,7 %

EK* je Aktie/KBV: 4,80 €/1,5

EK*-Quote: 69,6 %

Kurs/Ziel/Stopp: 7,30/14,80/4,70 €

Bildquellen: Tang Yan Song / Shutterstock.com, M1 Kliniken AG

