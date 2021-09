Merck & Co greift nach Acceleron Pharma in Milliardentransaktion - Aktien notieren unterschiedlich

Die Merck & Co Inc übernimmt nach eigenen Angaben die Acceleron Pharma Inc für 180 US-Dollar je Aktie in bar. Die Transaktion bewertet Acceleron Pharma mit rund 11,5 Milliarden Dollar und soll im vierten Quartal abgeschlossen werden.

Das Wall Street Journal hatte bereits Anfang der Woche von der bevorstehenden Übernahme - eine der größten in der Unternehmensgeschichte von Merck - berichtet. Acceleron Pharma ist auf die Entwicklung von Arzneien zur Behandlung seltener Erkrankungen spezialisiert.

Aktuell steigt die Merck & Co-Aktie um 0,9 Prozent auf 75,77 Dollar, während die Acceleron-Aktie um 0,26 Prozent auf 174,90 Dollar abgibt.

