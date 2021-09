Merck & Co-Aktie unbeeindruckt: Studienerfolg mit Keytruda bei Leberkrebs

Das hepatozelluläre Karzinom ist die häufigste Form von primärem Leberkrebs, der weltweit am sechsthäufigsten diagnostizierten Krebsart. In der Studie Keynote-394 wurden Patienten untersucht, die zuvor mit Sorafenib behandelt worden waren, wie Merck & Co mitteilte.

Die Studie ergab, dass die Behandlung mit Keytruda plus beste unterstützende Pflege zu einer statistisch signifikanten Verbesserung des Gesamtüberlebens im Vergleich zu Placebo plus beste unterstützende Pflege führte. Auch die wichtigsten sekundären Endpunkte der Studie, das progressionsfreie Überleben und die objektive Ansprechrate, wurden erreicht, wobei Keytruda im Vergleich zu Placebo statistisch signifikante Verbesserungen erzielte.

Die an der NYSE gehandelte Merck & Co-Aktie gewinnt derzeit 0,63 Prozent auf 74,08 Dollar.

