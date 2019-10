Mowi-Aktie: Hier winken gesunde Renditen!

€uro am Sonntag

Die Allianz will es wissen: Ein Jahr lang waren die Manager des Versicherungsriesen auf Tour, um andere Finanzkonzerne von ihrer Idee zu überzeugen: Bis 2050 sollen im Portfolio des DAX -Mitglieds nur noch Unternehmen sein, die klimaneutral arbeiten, und andere Vermögensverwalter sollen ihre Investments genauso ausrichten. In Firmen, die nicht auf das Klima achten, wollen die Münchner dann nicht mehr investieren.

Mowi könnte da künftig als Investment ganz weit oben auf der Liste auftauchen. Zumindest arbeitet das Unternehmen schon einmal in einem wichtigen Segment nachhaltig: dem Artenschutz. Mowi ist als Betreiber von Fischfarmen der größte Anbieter von Lachs aus Aquakultur weltweit, und das hilft die Überfischung der Weltmeere zu stoppen.

Aber nicht nur Aquakultur ist gefragt, sondern auch Lachs. Dieser enthält viele Omega-3- Fettsäuren, und das ist gesund. Kein Wunder also, dass der Verbrauch von Lachs in der EU zwischen 2005 und 2016 um 40 Prozent auf 2,1 Kilogramm pro Kopf und Jahr gestiegen ist. In diesem Umfeld kann Mowi - bis 2018 hieß das Unternehmen Marine Harvest - stark zulegen.

In den letzten zehn Jahren steigerte der Fischkonzern aus Norwegen den Umsatz Jahr für Jahr. Insgesamt gingen die Erlöse in dem Zeitraum um 127,7 Prozent auf 3,8 Mil­liarden Euro nach oben. Das ­laufende Jahr macht in dieser Erfolgsserie keine Ausnahme. Im zweiten Quartal produzierte Mowi 26 Prozent mehr Lachs als im Vorjahreszeitraum, und im Gesamtjahr soll es ein Plus von 15 Prozent auf 430.000 Tonnen geben.

Mowi kauft Firmen der Branche zu und erweitert sein Produktangebot beispielsweise um frisches Wasser und weitere ökologische Fischprodukte. Das Wachstum dürfte weitergehen. Mit einer hohen Dividende von 5,0 Prozent ist die Aktie ein klarer Kauf.

Nahrungsmittelaktien haben meist KGVs von 20 bis 30. Mit 17er-KGV ist Mowi relativ günstig, und es gibt hohe Dividenden.

ISIN: NO 000 305 410 8

Gew./Aktie 2020e: 1,20 €

KGV 2020/Dividende: 17,5/5,0 %

EK * je Aktie/KBV: 5,73 €/3,7

EK *-Quote: 53,1 %

Kurs/Ziel/Stopp: 21,10/27,50/15,40 €



*Eigenkapital, eigene Schätzungen.













