MPH Health Care-Aktie: Was für ein selten hoher Discount!

€uro am Sonntag

Der Vertrauensbonus ist enorm. Bei einem Buchwert von Berkshire Hathaway von 401,6 Milliarden Dollar bringt es die Beteiligungsgesellschaft auf einen Börsenwert von 550 Milliarden Dollar. Der Kurs der Aktie ist also 40 Prozent höher als das Eigenkapital. Das Unternehmen ist das Beteiligungsvehikel von Starinvestor Warren Buffett. Wahrscheinlich schlummern dort auch stille ­Reserven. Aber stille Reserven sind eben nicht so offensichtlich, und per saldo scheint die Aktie doch überbewertet.

Ganz offen und klar dagegen ist das Portfolio von MPH Health Care. Der bei Weitem größte Teil der Vermögenswerte der Beteiligungsgesellschaft sind börsennotierte Unternehmen, und deren Wert lässt sich ganz einfach über den aktuellen Aktienkurs bestimmen. Anders als bei Berkshire Hathaway notiert MPH aber nicht weit über, sondern weit unter Eigenkapital.

Im Moment ist der Discount zum Buchwert besonders hoch und so groß, dass Anleger zwei MPH-Töchter quasi geschenkt bekommen. Allein der 75-prozentige Anteil von MPH an M1 Kliniken, dem Betreiber von Schönheitskliniken, ist mit 180 Millionen Euro mehr wert als die gesamte MPH. Die bringt es auf eine Marktkapitalisierung von 165 Millionen Euro. Geschenkt gibt es damit also die jeweils 50-prozentigen Anteile an CR Capital und Haemato AG mit einem Börsenwert von zusammen 100 Millionen Euro. MPH notiert damit etwa 115 Millionen Euro oder rund 40 Prozent unter dem geschätzten aktuellen Buchwert von knapp 280 Millionen Euro, das entspricht rund 6,20 Euro je Aktie.

Da MPH in der Vergangenheit immer wieder auch mit einem Abschlag zum Buchwert von nur 20 Prozent gehandelt wurde, steigen Anleger ein und warten ab, bis der Discount zusammenschmilzt. Kurse von zumindest 4,80 Euro sollten bald wieder drin sein.

Mit geschätzt 40 Prozent ist der Discount zum Buchwert von ­geschätzt 6,20 Euro je Aktie ­derzeit so hoch wie selten.



ISIN: DE 000 A0L 1H3 2

Gew./Aktie 2021e: 0,40 €

KGV 2021/Dividende: 9,5/3,9 %

EK* je Aktie/KBV: 6,20 €/0,6

EK*-Quote: 90,9 %

Kurs/Ziel/Stopp: 3,80/4,80/2,70 €



*Eigenkapital, eigene Schätzungen.













____________________________

Bildquellen: Tang Yan Song / Shutterstock.com, pupunkkop / Shutterstock.com