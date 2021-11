SMT Scharf-Aktie: Jede Menge positive Impulse

€uro am Sonntag

von Georg Pröbstl, Euro am Sonntag

Vergangenes Jahr kam alles zusammen. Der Umsatz war wegen der Corona-Beschränkungen eingebrochen, eine wichtige Zulassung für China war noch nicht erteilt und es fielen auch noch Abschreibungen und Wertberichtigungen in Höhe von 6,6 Millionen Euro an. Dadurch sank nicht nur der Umsatz von SMT Scharf um 33,4 Prozent auf 50,2 Millionen Euro, es stand auch ein operativer Verlust von 8,1 Millionen Euro zu Buche. Das Ergebnis war mit 1,79 Euro je Aktie weit im roten Bereich.

Lief es für den Anbieter von entgleisungssicheren Bergbahnen für den Untertagebau vor allem in Steinkohle- und Erzbergwerken im Corona-Jahr 2020 grottenschlecht, so schlägt das Pendel nun in die andere Richtung aus. Gab es im ersten Halbjahr schon einen Umsatzanstieg um 30,5 Prozent, so erhielt SMT Ende September auch die Zulassung für seine Maschinen in China. Chef Hans Joachim Theiß meldete deshalb Nachbuchungen für bereits getätigte Auslieferungen über 12,8 Millionen Euro und einen Ergebniseffekt vor Zinsen und Steuern von 4,2 Millionen Euro. Da der Manager auch für das Schlussquartal Nachbuchungen angekündigt hat - diese dürften in ähnlicher Höhe anfallen -, hob Theiß die Prognose für das Gesamtjahr an. Der Umsatz soll nun nicht zwischen 72 und 77 Millionen liegen, sondern auf 75 bis 80 Millionen Euro steigen.

Das operative Ergebnis erwartet der Vorstand nicht mehr zwischen fünf und sechs Millionen, sondern zwischen neun und elf Millionen Euro. Wegen der Zulassung in China, der hohen Kohlepreise und des neuen Fünfjahresplans in Peking rechnet der SMT-Chef für die Zukunft mit positiven Impulsen. Dazu kommen neue Produkte etwa für Tunnelprojekte an Großbaustellen oder Elektroantriebe. Mit Neuner-KGV ist die Aktie ein klarer Kauf.

Die Neunmonatszahlen am 9. November könnten die Aktie weiter beflügeln. Im nächsten Jahr sind Kurse um 20 Euro drin.

ISIN: DE 000 575 198 6

Gew./Aktie 2022e: 1,60 €

KGV 2022/Dividende: 9,4/-

EK * je Aktie/KBV: 11,77 €/1,3

EK *-Quote: 53,6 %

Kurs/Ziel/Stopp: 15,00/18,50/9,80 €

* Eigenkapital, eigene Schätzungen.

















_______________________________

Bildquellen: Tang Yan Song / Shutterstock.com, SMT Scharf 2017