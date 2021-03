Social Chain-Aktie: Viel günstiger als der Sektor

€uro am Sonntag

von Georg Pröbstl, Euro am Sonntag

Börse ist Psychologie, Börse ist aber auch eine Frage des Glaubens. Fehlt Anlegern der Glaube an eine Story, dann kommt eine Aktie nicht vom Fleck. Das war bei Social Chain bis November so. Bei Besprechung an dieser Stelle vor vier Monaten kostete die Aktie noch halb so viel wie heute. Offensichtlich fangen Anleger an zu glauben. War die Wachstumsstory des Onlinehändlers mit eigenen Social-Media-Vertriebskanälen im Herbst wegen fehlender operativer Daten wenig greifbar, so hat sich das mit Vorlage der Unternehmenszahlen geändert.

Vor vier Monaten wurde die Umsatzprognose für 2020 von 200 auf 230 Millionen Euro angehoben, jetzt hat Social Chain geliefert. Im vergangenen Jahr steigerte die Firma den Umsatz nach vorläufigen Zahlen wie prognostiziert um 28 Prozent. Darüber hinaus landete der Spezialist für E-Commerce gleich im ersten Geschäftsjahr mit einem Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von acht Millionen Euro in den schwarzen Zahlen. Das Wachstum ist noch lange nicht zu Ende. Die Berliner wollen sich auf die internationale Expansion konzentrieren und in diesem Jahr beim Umsatz schon rein organisch um 40 Prozent auf 320 Millionen Euro zulegen. Das Ergebnis soll auf 15 Millionen Euro steigen. Mit diesen Daten und dem Ausblick wird auch eine alte Zahl immer glaubwürdiger. Gut informierte Kreise hielten schon vor mehr als einem Jahr für 2022 einen Umsatz von 500 Millionen Euro für erreichbar. Kann Social Chain erneut liefern, könnte der Glaube weiter wachsen und deutlich höhere Kurse bringen. Denn andere Unternehmen des Sektors sind weit höher bewertet. Für Online-Versandhändler Zalando wird an der Börse der dreifache Umsatz bezahlt. Social Chain ist Anlegern nur den einfachen Umsatz wert. Die Aktie hat Verdopplungspotenzial.

Bei ähnlicher Bewertung wie beispielsweise Zalando müsste sich der Kurs von Social Chain verdoppeln bis verdreifachen.

ISIN: DE 000 A1Y C99 6

Gew./Aktie 2022e: 1,70 €

KGV 2022/Dividende: 16,8/-

EK* je Aktie/KBV: 8,85 €/3,2

EK*-Quote: 53,9 %

Kurs/Ziel/Stopp: 28,80/37,50/19,70 €

Bildquellen: Tang Yan Song / Shutterstock.com, Lichtmeister / Shutterstock.com

_________________________________