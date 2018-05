Hier stimmt was nicht! Rocket Internet mit Börsenrückzug?

€uro am Sonntag

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, Rocket Internet, infocus / Shutterstock.com

Ausdruck findet das in der Kursentwicklung: Die Emission im Herbst 2014 erfolgte zu einem Kurs von 42,50 Euro. Die Aktie rutschte dann unter 16 Euro ab, heute ­notiert sie bei 24 Euro. Die Gründe für das schwache Abschneiden liegen nicht an der operativen Entwicklung.hinsichtlich Ertragsverbesserungen und Verkäufen von Portfoliounternehmen übererfüllt. Die Börsengänge von Hellofresh und Delivery Hero waren ein Erfolg. Beide notieren deutlich über dem Emissionskurs. Rocket Internet hat zudem Beteiligungen rund um den Globus verkauft. Dass dabei Erwerber vom Kaliber des chinesischen Internetriesen Alibaba bereit waren, Aufgelder zu zahlen, zeigt, dass die Beteiligungen besser wirtschaften, als das in der öffentlichen Meinung und im Kurs der Aktie zum Ausdruck gekommen ist.Es sieht nun ein wenig danach aus, als ob Rocket Internet genug haben könnte von der unglücklichen Beziehung und sich die Trennungsoption zumindest offen hält. Genug Bares ist für einen Börsenrückzug vorhanden. Der Börsengang und die Verkäufe habe die Konten auf 2,7 Milliarden Euro anschwellen lassen. Das sind mehr als zwei Drittel des Börsenwerts.für fast zehn Prozent der Aktien zu einem Kurs von 24 Euro gemacht. Dabei geben die Samwer-Brüder, die rund 37 Prozent der Aktien halten, kein Stück ab. Warum sollten sie auch. Weil der Rückkauf zum Discount erfolgt, steigt der innere Wert pro Anteil und der Anteil der Samwers klettert nach der Transaktion auf über 41 Prozent. Solange die Aktie so tief notiert, werden weitere Transaktionen dieser Art folgen. Entweder die Notierungen ziehen dann an oder es kommt der Rückzug von der Börse, mit einer Abfindung für freie Aktionäre. In beiden Fällen ist es für Anleger besser, engagiert zu bleiben.__________________________