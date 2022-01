Frankfurt intern: Börsen-Aspirant Vulcan Energy in den Startlöchern

€uro am Sonntag

von Ralf Witzler, €uro am Sonntag

Für den deutsch-­australischen Lithium-Lieferanten Vulcan Energy mit Sitz in Perth und Karlsruhe ist es wohl im Februar so weit. Anfang vergangenen Jahres hat das ­Unternehmen ein Projekt im Oberrheingraben gestartet. Es geht darum, die laut Unternehmen größten Lithiumvorkommen in Europa für die Batterieproduktion von Elektrofahrzeugen nutzbar zu machen, ohne klimaschädliches Treibhausgas auszustoßen. Dazu hat das bereits in Australien als Vulcan Energy Resources börsennotierte Start-up ein geothermisches Verfahren entwickelt. Nun soll das Listing in Frankfurt folgen.

Mit Spannung werden rund um die Bankentürme Nachrichten aus Karlsruhe verfolgt. So hat Vulcan Energie schon eine Reihe Abnahmeverträge unter Dach und Fach. Etwa mit dem Recyclingspezialisten und Katalysatorenhersteller Umicore, aber auch mit Branchengrößen der Automobilindustrie, darunter Stellantis und Renault. Jüngst erfolgte im Dezember eine Vereinbarung mit Volkswagen über eine Liefermenge zwischen 34.000 bis 42.000 Tonnen Lithium in Batteriequalität ab 2026 über die Laufzeit von fünf Jahren.

In der abgelaufenen Woche folgte die Nachricht, das Unternehmen habe sich fünf neue Lizenzen im Ober­rheingraben gesichert, eine Gewinnungslizenz für Erdwärme und vier Explorationslizenzen. Aktuell liegen die größten Lithiumminen in Australien. Das Material wird überwiegend in China energieaufwendig und unter hohem CO2-Ausstoß verarbeitet. Vor dem Hintergrund weltweiter Bemühungen um Klimaschutz dürfte das Vulcan-­Energy-Listing spannend werden.

















