Frankfurt intern: Cryptology Asset Group - Hightech zum Discount

Der Titel, der hierzulande bislang nur an den Börsenplätzen in Düsseldorf, Stuttgart und Frankfurt notiert, wird vermutlich nächste Woche auch auf XETRA handelbar sein und dann auch deutlich mehr Aufmerksamkeit erhalten. Das bringt neue Fantasie für den Kurs. Cryptology ist eine Beteiligungsgesellschaft, die aktuell bei Kursen um 43 Euro noch deutlich unter dem inneren Wert notiert. Eine der wichtigsten Beteiligungen von Cryptology ist die ebenfalls börsennotierte Firma Northern Data, an der Cryptology 20 Prozent der Anteile hält. Marktwert aktuell: 140 Millionen Euro oder rund 50 Euro je Cryptology-Aktie.

Allein dieser Anteil ist also aktuell bereits mehr wert als der gesamte Börsenwert der Beteiligungsfirma. Cryptology verfügt aber noch über weitere Beteiligungen, etwa über einen knapp dreiprozentigen Anteil am Fintech-Unternehmen Block.One. Allein die Barmittel dieser Beteiligung sind aktuell nochmals rund 40 Euro je Cryptology-Aktie wert. Auch an der Tradingplattform Nextmarkets ist Cryptology mit 30,5 Prozent engagiert. Börsennotiert ist Nextmarkets zwar nicht, der Anteil dürfte aber in etwa mit zehn Euro je Cryptology-Aktie bewertet werden.

Auch an Iconiq, einem Assetmanager für Themen rund um Kryptowährungen und Blockchain-Technologien, und bei der auf professionelle Geodaten spezialisierten Cloudeo ist Cryptology beteiligt. Insgesamt liegt der innere Wert von Cryptology bei geschätzt 110 bis 120 Euro je Aktie, entsprechend hoch ist aktuell noch das Kurspotenzial. Der Small Cap ist aber markteng. Kaufaufträge sollten daher limitiert werden.

