Frankfurt intern: DATAGROUP - dank Digitalisierung dick im Geschäft

von Lars Winter





Vorstand Peter Schneck blickte zudem jüngst auf einer Kapitalmarktveranstaltung in Potsdam positiv in die Zukunft. Im Gesamtjahr rechnet der Manager bei einem Umsatz von mindestens 440 Millionen Euro mit einem Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (Ebitda) von mindestens 61 Millionen Euro. Das liegt leicht unter dem Konsens des Markts und lässt durchaus noch Spielraum für positive Überraschungen.

Auch im kommenden Geschäftsjahr dürfte DATAGROUP dank des anhaltenden Digitalisierungstrends weiter wachsen. Konkrete Prognosen gibt es zum jetzigen Zeitpunkt zwar noch nicht. Da über 80 Prozent des Umsatzes mittlerweile wiederkehrende Erlöse sind, dürfte die IT-Firma aber auch mithilfe von Zukäufen die halbe Milliarde beim Umsatz knacken können. Dann wäre ein Ebitda von über 70 Millionen Euro drin.

Mögliche Übernahmeziele gibt es reichlich. Pro Jahr sollen zwei bis drei Gesellschaften das Portfolio ergänzen. Wir gehen deshalb davon aus, dass in absehbarer Zeit wieder ein neuer Zukauf verkündet wird. Die Aktie von DATAGROUP, die wir an dieser Stelle mehrfach empfohlen haben, hat sich in den vergangenen Jahren sehr gut entwickelt und seit Mitte 2020 mehr als verdoppelt. Das Ende der Fahnenstange ist aber noch nicht erreicht. Wir halten eine Börsenbewertung in Höhe des zweifachen Jahresumsatzes für gerechtfertigt und trauen der Aktie bis Ende 2022 Kurse von 120 Euro zu.

