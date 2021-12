Frankfurt intern: Ernst Russ-Aktie - Profiteur der Lieferketten-Problematik

€uro am Sonntag

Die Aktie der Hamburger Reederei Ernst Russ zählt in diesem Jahr zu den Highflyern im hiesigen Nebenwertesegment. Auf Jahressicht hat sich der Kurs vervierfacht. Erst jüngst erklomm das Papier bei über sechs Euro ein neues Rekordhoch. Grundlage für die Rally ist das boomende Geschäft rund um maritime Containertransporte und Frachtschifferei. Ernst Russ profitiert von hohen Charterraten. Der Laden brummt. Der durchschnittliche Charter in diesem Jahr liegt wegen länger laufender Verträge zwar noch unter den Marktpreisen.

Doch für 2022 steigen die Raten deutlich an. Der Reeder erwartet nun inklusive neu übernommener Schiffe einen Umsatz zwischen 140 und 145 Millionen Euro sowie einen Gewinn (Ebitda) zwischen 67 und 72 Millionen Euro. Der Marktkonsens der Analysten taxierte das Ebitda für das kommende Jahr bislang auf 36 Millionen Euro. Ernst Russ wird demnach für 2022 nur mit dem zweifachen Ergebnis bewertet. Wettbewerber Hapag-Lloyd kostet auf Basis dieser Berechnung fast das Doppelte.

Der Marktwert der Schiffe von Ernst Russ liegt über 500 Millionen Euro. Allein die stillen Reserven betragen so über 300 Millionen Euro oder fast zehn Euro pro Aktie. Analyst Christian Cohrs von Warburg Research hob seine Gewinnschätzungen vor dem Hintergrund der starken Aussichten für 2022 deutlich an, erhöhte das Kursziel von 4,70 Euro auf 6,60 Euro und rät nach wie vor zum Kauf des Small Caps. Gekauft haben am 8. Dezember auch Firmeninsider. Sowohl Chef Robert Gärtner als auch der Aufsichtsratsvorsitzende Alexander Stuhlmann erwarben je knapp 5.000 Aktien des maritimen Investmentmanagers um fünf Euro das Stück.

