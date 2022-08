Frankfurt intern: Formycon-Aktie - Umsatzpotenzial bei hohen Margen

€uro am Sonntag

von Lars Winter, Euro am Sonntag



Der Biosimilarkandidat des ophthalmologischen Blockbuster-Arzneimittels Ranibizumab ist in Großbritannien bereits zugelassen und soll im Lauf des Sommers auch in Europa die Erlaubnis erhalten. Am 2. August hat die US-Gesundheitsbehörde FDA grünes Licht für die Staaten geben. Formycon kann das Biosimilar nun zügig über den Vertriebspartner Coherus Biosciences in den USA vermarkten und im laufenden Jahr noch die ersten Umsätze einfahren. Das Potenzial von FYB201 ist groß. Das Originalpräparat, das unter dem Namen Lucentis vertrieben wird, ist ein Blockbuster. Der Schweizer Hersteller Novartis hat 2021 damit Erlöse von 3,6 Milliarden Dollar eingespielt.

Erreicht Formycon mit dem Nachahmerprodukt mittelfristig einen Marktanteil von zehn bis 15 Prozent, was möglich erscheint, sind in den kommenden Jahren mittlere dreistellige Millionenumsätze drin. Bei Margen weit über 50 Prozent wird einiges auf der Gewinnseite hängen bleiben. Auch bei anderen Produkten in der Formycon-Pipeline geht es voran. Die Aktie wird zudem als Übernahmekandidat gehandelt. Spannend ist in dem Zusammenhang, dass Großaktionär Thomas Strüngmann, dessen Investmentgesellschaft gut ein Viertel der Aktien hält, nun auch Aufsichtsrat der Gesellschaft ist und so mehr Einfluss auf das operative Geschäft nehmen könnte. Auch ein Ausbau der Beteiligung bis hin zu einer Komplettübernahme sei denkbar, munkelt man in Finanzkreisen.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Formycon AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Formycon AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Formycon AG

Bildquellen: Börse Frankfurt, iStockphoto

____________________________________