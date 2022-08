CureVac nach Klageeinreichung: BioNTech und Pfizer setzen sich zur Wehr

€uro am Sonntag

von Julia Groß, Euro am Sonntag





Vor gut drei Wochen hat CureVac eine Patentverletzungsklage gegen BioNTech in Deutschland eingereicht. Jetzt setzt sich BioNTech zusammen mit Partner Pfizer zur Wehr, die Unternehmen haben eine Feststellungsklage im US-Bundesstaat Massachusetts eingereicht. Ziel ist, ein Urteil zu erwirken, dass drei der US-Patente von Curevac nicht durch den Covid-Impfstoff Comirnaty verletzt werden.

BioNTech und Pfizer haben außerdem eine weitere klinische Studie mit zwei bivalenten Omikron-Impfstoff-Varianten begonnen. An insgesamt 200 Freiwilligen soll in den kommenden sechs Monaten die Immunreaktion auf einen Booster mit den beiden Produktkandidaten untersucht werden. Für leichte Irritation bei Branchenbeobachtern sorgt dabei, dass die Impfstoffe neben Wildtyp-Virus-mRNA die Omikron-Varianten BA.1 und BA.2 enthält - und nicht die aktuell kursierenden BA.4 und BA.5. Womöglich gibt BioNTech bei Vorlage der Quartalszahlen am 8. August dazu mehr Informationen heraus.

In China wurde die erste im Land entwickelte antivirale Pille gegen Covid-19 zugelassen. Azvudine wurde von Genuine Biotech ursprünglich gegen HIV entwickelt. Fosun (WKN A0M VLL) wird das Medikament vertreiben. Eine weitere Pille von Junshi (WKN A2Q R1L), eine orale Version von Remdesivir, soll ebenfalls bald auf den Markt kommen. Das könnte die Umsätze von Pfizers Paxlovid in China schmälern.

Hinweis auf Interessenkonflikte:

Der Mehrheitsinhaber der alleinigen Gesellschafterin der Finanzen Verlag GmbH, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech, CureVac, GlaxoSmithKline, Novavax, Pfizer, Valneva. Der geschäftsführende Chefredakteur, Herr Frank Pöpsel, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.

INVESTOR-INFO

Monopolstellung

Wenn die Weltgesundheitsorganisation WHO eine "Notlage von internationaler Tragweite" ausruft und es nur einen Hersteller eines modernen, für alle Bevölkerungsgruppen verträglichen Impfstoffs gibt - nämlich Bavarian Nordic -, kann man von einer Monopolstellung sprechen. Inzwischen ist auch die EU-Zulassung speziell für den Einsatz gegen Affenpocken da. Das bayerisch-dänische Unternehmen bereitet sich gerade auf eine 24/7-Produktion des Vakzins vor. Inzwischen sind auch die Analysten aufgewacht, Citi und Cowen veröffentlichten Kaufempfehlungen und ein neues Kursziel bei umgerechnet 59 Euro. Das könnte schnell erreicht sein.

Langfristige Perspektiven

Pharma und Healthcare-Aktien erfahren aktuell erhöhte Aufmerksamkeit, weil sie sich in der Vergangenheit auch in Rezessionsphasen resilient gezeigt haben. Wer aber einen längeren Investmenthorizont hat, der muss sich mit den Forschungspipelines der Konzerne beschäftigen. Die US-Investmentbank Cowen hat genau das für 20 Unternehmen getan. Anhand der Analyse lassen sich drei absolute Überflieger identifizieren, die deutlich mehr Projekte vor allem in der späten Entwicklung haben als der Rest: Astrazeneca, Novartis und Roche. Der zuletzt sehr erfolgreiche Fonds AB International Health Care Portfolio hat Roche mit sieben Prozent gewichtet.

