Novavax, Moderna, BioNTech, CureVac & Co: Pandemie macht keine Pause - Warten auf den Herbst

€uro am Sonntag

von Julia Groß, €uro am Sonntag

Während der Besucherstrom in den noch vorhandenen deutschen Impfzentren eher spärlich fließt, ist in New York City eine Buchungs-Website für die Impfung gegen Affenpocken 30 Minuten nach Freischaltung unter dem Ansturm zusammengebrochen. Der Ausbruch ist kaum noch zurückzudrängen.

Unterdessen raten Behörden weltweit immer größeren Bevölkerungsgruppen zur vierten COVID-Impfung. Die EMA empfiehlt dies jetzt bereits ab 60 Jahren, während in den USA sogar die Freigabe für alle Erwachsenen diskutiert wird. Die US-Zulassungsbehörde erteilte am Mittwoch außerdem nach langen Verzögerungen dem Impfstoff von Novavax die Notzulassung. 3,2 Millionen Dosen hat die US-Regierung von dem Vakzin bestellt. Zum Vergleich: Pfizer hat bis Ende Mai fast 440 Millionen Dosen an die USA ausgeliefert.

Viele Menschen wollen sich erst im Herbst mit angepassten Vakzinen erneut impfen lassen. Moderna testet jetzt einen zweiten bivalenten Omikron-Impfstoff, der spezifisch Omikron-BA.4/5-Bestandteile enthält.

Berenberg-Analyst Zhiqiang Shu hat sich die in der Klage von CureVac gegen BioNTech angegebenen Patente angesehen. In einem "optimistischen Szenario" könnten CureVac seiner Meinung nach bis zu 500 Millionen Dollar zufließen. Gerichte könnten CureVacs Patente aber auch für ungültig erklären.

INVESTOR-INFO

Bavarian Nordic

Regelmäßiges Einkommen

Am 1. Juli hat die US-Regierung 2,5 Millionen zusätzliche Dosen Affenpocken-Impfstoff geordert. Diese werden aus bereits früher von den USA bestellter und bezahlter Lagerware abgefüllt. Das Business mit dem Impfstoff könnte sich zum stetigen Einkommensstrom für Bavarian Nordic entwickeln. Denn der Affenpocken-Ausbruch in den Industrieländern ist wohl nicht mehr unter Kontrolle zu bringen. Das bedeutet, dass das Virus in Zukunft dauerhaft zirkulieren und die Impfung dagegen bestimmten Personengruppen wohl regelmäßig empfohlen werden könnte. Eine Chance auf eine Neubewertung der Aktie. Risikobereite Anleger bauen eine Position auf. jgr

Trend zeigt nach oben

Wie bereits berichtet, deutet sich eine Trendwende bei Biotechaktien an. Auch am Kursverlauf des Medical BioHealth ist der Rebound-Versuch deutlich zu erkennen. Der Fonds investiert in innovative Biotechfirmen, zu erheblichen Teilen auch in kleine und mittelgroße Unternehmen. Das ist mit höheren Risiken verbunden, allerdings bieten solche Titel auch ein überdurchschnittliches Kurspotenzial, wenn die Medikamentenentwicklung erfolgreich ist und/oder die Firma übernommen wird. Letzteres soll laut Berichten des "Wall Street Journal" bei Seagen bevorstehen, mit 4,3 Prozent Anteil der größte Wert im Fondsportfolio.

