Frankfurt intern: Clean Logistics-Aktie - saubere Strategie mit Fantasie

von Lars Winter, Euro am Sonntag





In Winsen werden seit 2020 Nutzfahrzeuge auf Wasserstoffantrieb umgerüstet. Im vergangenen Jahr wurde der erste Bus an ein ÖPNV-Unternehmen in Brandenburg übergeben. Angesichts explodierender Kraftstoffpreise dürfte das Interesse vieler Kommunen und Transporteure an der Umrüstung auf Wasserstoff deutlich zunehmen. Die Hamburger haben nun den niederländischen Lkw-Hersteller Ginaf Trucks übernommen und bezahlen dafür 1,8 Millionen Euro in bar und umgerechnet rund 1,5 Millionen Euro in Aktien, die per Sachkapitalerhöhung eingebracht wurden.

Eine weitere Aktientranche in gleicher Höhe könnte bei Erfolg in vier Jahren per Wandelschuldverschreibung folgen. Ginaf Trucks dürfte laut Schätzungen im laufenden Jahr rund zehn Millionen Euro Umsatz machen und schreibt zumindest operativ vor Abschreibungen schon eine schwarze Null. Clean Logistics kommt durch den Deal dem Ziel, mit einer eigenständigen Produktion von Lastwagen an den Start zu gehen, ein großes Stück näher. Denn durch die Akquisition verfügen die Nordlichter nun über eine eigene Gesellschaft mit begehrtem OEM-Status und können so zukünftig als eigenständiger Fahrzeugproduzent tätig werden. Die jährliche Produktionskapazität der Holländer liegt nach eigenen Angaben bei bis zu 200 Fahrzeugen. Die Aktie von Clean Logistics hat mit einem Börsenwert von über 130 Millionen Euro zwar schon reichlich Vorschusslorbeeren gesammelt, erhält nun aber neue Fantasie.

