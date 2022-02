Frankfurt intern: Mutares-Aktie - Chance auf Dividendenkick

€uro am Sonntag

Nach einer Stabilisierungs- und Neupositionierungsphase werden die Unternehmen wieder verkauft. Dabei ist die durchschnittliche Haltedauer von ehemals fünf bis sieben Jahren mittlerweile auf drei bis fünf Jahre gesunken. Mutares peilt an, einen Deal pro Monat abzuschließen. Im vergangenen Jahr lag der Schnitt sogar etwas darüber. Jetzt scheint es wieder so weit zu sein. Verkauft werden soll der Wiener Transportlogistiker Bexity, ehemals Q Logistics, an die Raben Group, ein niederländisches Transport- und Speditionsunternehmen. Ende 2019 beim Erwerb von Bexity, damals noch unter altem Namen, war in Kreisen von einem lediglich symbolischen Preis die Rede, den Mutares zu zahlen habe.

Als Gewinn aus dem Verkauf, so hören wir in Frankfurt, sei nun eine Summe zwischen 20 und 25 Millionen Euro realistisch. Der Deal ist bereits bei der österreichischen Bundeswettbewerbsbehörde angemeldet, steht aber noch unter dem Zustimmungsvorbehalt. Kommt das Geschäft zur kolportierten Summe zustande, dürfte das positive Auswirkungen auf die Dividende von Mutares haben. Beim Blick auf die Exit-Pipeline stehen mit dem Stahlbauunternehmen Donges und der Keeeper Group, einem Hersteller von Haushaltsprodukten aus Pappe und Papier, weitere Kandidaten zum Verkauf. Das Portfolio ist gut gefüllt, um über Consultingerlöse und Portfoliodividenden wachsende Erträge zu erwirtschaften. Beteiligungsverkäufe sorgen dann für einen Dividendenkick.

