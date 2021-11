Frankfurt intern: Schweizer Electronic - positive Parallelen zu AT&S

€uro am Sonntag

von Ralf Witzler, Euro am Sonntag





Vergangene Woche hat das im Schwarzwald beheimatete, familiengeführte Unternehmen seine Geschäftsergebnisse für das dritte Quartal vorgelegt - wie erwartet mit Steigerungen im Vorjahresvergleich beim Umsatz und im operativen Geschäft (Ebitda), das mit minus 6,9 Millionen Euro aber noch immer negativ blieb. Ein klares Plus gab es hingegen beim Auftragseingang und -bestand. Schweizer Electronic entwickelt zusammen mit seinen Kunden neue Produkte und produziert sie über den Lebenszyklus des Endprodukts hinweg. Die Leiterplatten werden im Automobilbau, in der Industrie und in Kommunikationsgeräten verwendet. Obwohl das Unternehmen damit in mehr als einem Zukunftsmarkt aktiv ist, verlief die Aktienkursentwicklung in den vergangenen Jahren enttäuschend.

Eine 2019 gestartete Aufholjagd fand ihr vorerst jähes Ende mit Beginn der Corona-Krise. Aktuell belasten die weltweiten Lieferengpässe das Geschäft. Dennoch: In Frankfurter Finanzkreisen wird immer wieder auf den Konkurrenten AT&S verwiesen. Die Entwicklung der Österreicher könne als Blaupause für Schweizer Electronic gesehen werden. AT&S hat seinen Erfolg einem neuen Werk in China zu verdanken, auch hier lief die Aktie in der Aufbauphase längere Zeit seitwärts, bis es dann in Richtung Allzeithoch steil nach oben ging. Vieles spricht dafür, dass auch die Schwarzwälder dank ihres neuen Werks in China eine ähnliche Entwicklung nehmen. Für Anleger mit Sinn für etwas Risiko böte das aktuelle Kursniveau eine günstige Einstiegsgelegenheit, und dann könnte sich noch etwas Geduld auszahlen.

