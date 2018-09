Frankfurt intern: Singulus - Hoffnung "Made in China"

€uro am Sonntag

Bildquellen: Wolfgang Kriegbaum für Finanzen Verlag, Julian Mezger für Finanzen Verlag

Der Kurs aber spiegelt die Perspektive, in den kommenden fünf bis zehn Jahren Aufträge von über 1,5 Milliarden Euro zu erhalten, beileibe nicht wider.. Als der Baustoffkonzern China National Building Material (CNBM) 2016 seine erste Singulus -Anlage zur Produktion von Dünnschicht-Solarzellen bestellte, ließ das Staatsunternehmen mit der ­Anzahlung auf sich warten. Dabei will China mit der Dünnschichttechnik Solarparks mit einer Leistung von sechs Gigawatt bauen. Das entspricht der Kapazität von vier großen Atomkraftwerken. Zugleich haben die Unterfranken mit vielen Gewinnwarnungen viel ­Vertrauen verspielt.für die Solarfabriken erfolgt, die ersten Fertigungslinien laufen, und die Anzahlung für die nächsten Maschinen liegen vor. Zudem sind die Anlagen das Herzstück der Produktion, der Maschinenbauer ist als Lieferant kaum zu ersetzen.im niedrigen drei­stelligen und ein operatives Ergebnis im mittleren einstelligen Millionenbereich zu erreichen, muss laut Firmenkennern nur noch "abgearbeitet" werden. Zudem heißt es, der lang angekündigte Kauf von 18,2 Prozent an Singulus könne sehr bald erfolgen.zu einem noch verlässlicheren Kunden machen. Zudem meldete der Maschinenbauer erste Auftragseingänge in seiner Chip- und Medizintechniksparte. Selbst wenn das Wachstum der anderen Bereiche nur langsam anläuft, sollte sich die Skepsis der Börsianer bald auflösen.____________________