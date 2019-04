Frankfurt intern: SMT Scharf - alles andere als unterirdische Perspektiven

€uro am Sonntag

Der Wagen soll nicht etwa Kohle transportieren, wie andere Geräte der Firma aus Hamm, sondern ist zur Personenbeförderung gedacht. "Es ist ein Türöffner", sagt Vorstand Hans Joachim Theiß zu €uro am Sonntag. In den Minen, die SMT Scharf weltweit im Kerngeschäft ausstattet, werden die Abgasverordnungen strenger - auch in China, wo SMT Scharf stark vertreten ist., bis zu 20.00 Stück will Theiß jährlich verkaufen. Mit dem für einen mittleren sechsstelligen Betrag zu bislang 51 Prozent übernommenen Zulieferer Ser Electronik will SMT Scharf emissionsarme und automatisierte Lösungen entwickeln. Die Übernahme der kanadischen Firma RDH im Jahr 2018 hat SMT Scharf finanziell und vertrieblich verdaut, 2019 steht noch die technische Integration an. "Da haben wir längst nicht das volle Potenzial ausgeschöpft, weshalb auch der Umsatzanteil 2018 unter zehn Millionen Euro geblieben ist", sagt Theiß.ist der 51-Jährige noch nicht zufrieden. Zwar haben sich die Umsätze 2018 verdoppelt, aber "da hätten wir uns größere Effekte erhofft". Sonst läuft es dank erholter Rohstoffpreise wieder gut: 2018 stieg der Umsatz um 36 Prozent auf 71 Millionen Euro, der operative Gewinn blieb mit plus 16 Prozent auf 5,3 Millionen Euro etwas zurück. Noch gewährt man Preisnachlässe. Mittelfristig soll sich die Marge aber verdrei- oder vervierfachen. 2019 soll der Umsatz des günstigen Titels auf bis zu 75 Millionen Euro steigen.________________________________