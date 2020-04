Research-Monitor: Flaschen aus Frankreich

€uro am Sonntag

Zwar können etwa PET-Flaschen für Getränke recycelt werden, das aufbereitete Plastik ist aber von geringerer Qualität. Die französische Firma Carbios hat nun ein Enzym entwickelt, das PET hocheffizient in seine Bestandteile zerlegt. Aus den Bausteinen lassen sich Flaschen herstellen, die die gleichen Eigenschaften wie "frisches", petrochemisch erzeugtes PET besitzen.

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von Carbios untersuchten mit akademischen Forschungseinrichtungen wie dem Toulouse Biotechnology Institute rund 100.000 Mikroorganismen auf geeignete Werkzeuge hin. Ein Enzym (Cutinase) aus einem Kompostbakterium erwies sich den bisher bekannten Biokatalysatoren für PET haushoch überlegen. Die Kompost-­Cutinase arbeitete mindestens 33 Mal effizienter als alle anderen getesteten Moleküle. Durch gezielte Veränderungen an der Cutinase-Struktur gelang es außerdem, das Enzym noch reaktiver bei höheren Temperaturen zu machen. In der richtigen Menge in Relation zum PET eingesetzt, kann das Enzym 90 Prozent innerhalb von nur zehn Stunden abbauen.

Carbios hat ausgerechnet, dass die Kosten für die benötigte Enzymmenge, um eine Tonne PET zu recyceln, nur bei vier Prozent des Preises für neues, petrochemisch erzeugtes PET liegen. Insgesamt dürften mit dieser Methode recycelte Flaschen jedoch etwas teurer sein als neue, weil das Altmaterial auch gesammelt, gemahlen und erhitzt werden muss.

Carbios will das Enzym zusammen mit dem dänischen Spezialisten Novozymes produzieren und binnen vier bis fünf Jahren im Industriemaßstab einsatzbereit machen. Bereits vor einem Jahr haben die Franzosen eine Partnerschaft mit L’Oréal, Nestlé Waters, Pepsico und Suntory Beverage & Food Europe geschlossen, um das Projekt voranzubringen.

