Hornbach Holding: Prognose steigt

€uro am Sonntag

Trotz möglicher Witterungsschwankungen sowie gesamtwirtschaftlicher Risiken kalkuliert Hornbach für das bis Ende Februar laufende Geschäftsjahr mit einem Anstieg des bereinigten Betriebsgewinns im unteren bis mittleren zweistelligen Prozentbereich. Zuvor hatte der Konzern aus Neustadt an der Weinstraße ein Plus von über 20 Prozent als Ziel ausgegeben.

Die Umsatzprognose mit einem Anstieg im mittleren bis höheren einstelligen Prozentbereich wurde bestätigt. Die vollständigen Zahlen soll es am kommenden Donnerstag geben. An der Börse kam die Vorabmeldung gut an. Obwohl einige Börsianer bereits mit einer Prognoseanhebung gerechnet hatten, legte die im SDAX notierte Aktie in der Spitze mehr als acht Prozent zu.

Discount: Die Baumarkt-Aktie verbindet Wachstum mit einer moderaten Bewertung. Das Papier bleibt kaufenswert.







