adidas-Chef Rorsted: "Wir investieren so viel wie noch nie"

Noch liegen die genauen Zahlen nicht auf dem Tisch, schon jetzt aber ist klar: 2018 war für adidas erneut ein Jahr der Rekorde. Gewinn, Marge oder auch Dividende - in den für die Finanzmärkte wichtigen Kategorien verzeichnet Europas größter Sportartikelhersteller Bestwerte. Die Aktie gehörte im vergangenen Jahr erneut zu den Top-Performern im DAX und konnte ihren Wert gegen den allgemeinen Börsentrend weiter steigern.seit knapp zweieinhalb Jahren Kasper Rorsted. Der Däne, der in Deutschland als Vorstandsvorsitzender des Konsumgüterkonzerns Henkel bekannt geworden ist, macht adidas fit für das digitale Zeitalter: Mehr Tempo, eine moderne Infrastruktur und ein globales Netzwerk der Kreativität sollen den Konzern zu neuen Rekorden führen.Die Leser von €uro am Sonntag sowie eine Jury des Münchner Finanzen Verlags haben Kasper Rorsted auch aufgrund der starken Entwicklung von Geschäftsergebnissen und Aktienkurs zum Unternehmer des Jahres 2019 gewählt. Im Interview mit der Redaktion erklärt der 56-Jährige das Erfolgsgeheimnis von adidas und seine Vision von der Zukunft der Sportartikelindustrie.Nur Kosten drücken ist überhaupt nicht unser Ziel. Ganz im Gegenteil: Im Zentrum unserer Strategie steht es, die Attraktivität unserer Marken adidas und Reebok zu erhöhen. Denn wenn unsere Marken attraktiv sind, dann steigern wir unsere Umsätze, gewinnen Marktanteile und erhöhen unsere Profitabilität. Deshalb haben wir im vergangenen Jahr so viel Geld in unsere Marken investiert wie noch nie: rund drei Milliarden Euro.Im Jahr 2015 lag unsere operative Marge bei 6,5 Prozent. Für das abgelaufene Geschäftsjahr 2018 erwarten wir einen Wert von rund 10,8 Prozent, was in der Tat Rekordniveau ist. 2020 wollen wir auf 11,5 Prozent kommen. Auf dieses Ziel werden wir in den nächsten beiden Jahren konzentriert hinarbeiten, darauf liegt der Fokus. Ende 2020 ist dann die Zeit, über unsere neue Strategie und unsere neuen Ziele zu reden.Die Digitalisierung verändert die Branche und unser Unternehmen heute schon massiv, und zwar in allen Bereichen. Zunächst erlauben es uns die digitalen Medien, direkt mit unseren Konsumenten in Kontakt zu treten. Unsere Onlinestores adidas.com und Reebok.com sind unsere größten Stores, was das Produktangebot angeht. In unseren Speedfactories in Ansbach und Atlanta haben wir die Fertigung weitgehend automatisiert, und auch unsere internen Prozesse können wir dank digitaler Technologie standardisieren und globalisieren.Man könnte schon heute in jeden Schuh ohne Probleme einen Chip einbauen, der Dinge wie Geschwindigkeit oder Herzfrequenz misst. Das kann aber eine Pulsuhr auch. Was fehlt, ist die Killer-App, die dem Sportler von diesen Daten ausgehend sofort verwertbare Informationen für sein Training bietet.Unsere Geschäfte werden in zehn Jahren deutlich digitaler sein als heute. Mit großer Wahrscheinlichkeit können wir Ihnen den perfekt auf Sie zugeschnittenen Schuh dann direkt im Laden drucken.Unser Onlinegeschäft ist hochprofitabel. Wir wollen bis 2020 vier Milliarden Euro Umsatz mit unserem eigenen Internethandel erzielen. Vom Gesamtumsatz von 25 bis 27 Milliarden Euro, den wir dann erwarten, ist das immer noch ein vergleichsweise geringer Anteil. Aber natürlich verkaufen wir unsere Produkte auch online über die Portale unserer Partner wie Zalando oder footlocker.com. Physische Läden werden in unserer Branche dennoch weiter eine Daseinsberechtigung haben, weil der Konsument seine Sport­ausrüstung anprobieren und anfassen möchte, bevor er sie kauft.Der Sportartikelhändler muss über das Einkaufserlebnis, die Beratung und über den Service punkten, zudem online und offline miteinander verknüpfen. Das gilt auch für unsere eigenen Läden.Trends ändern sich heute rasend schnell, auch das ist eine Folge der Digitalisierung. Was heute in New York oder Tokio angesagt ist, verbreitet sich über soziale Medien in Sekundenschnelle über den ganzen Globus. Wir müssen daher fähig sein, schneller auf Trends zu reagieren. Geschwindigkeit ist ein Wettbewerbsvorteil.Es dauert so lange, weil sich der Produktionsprozess in der Sportartikel­industrie, gerade bei Schuhen, über Jahrzehnte hinweg nicht geändert hat. Bei Textilien geht das schon schneller. Wir sind dabei, auch bei Schuhen das Tempo zu erhöhen, etwa durch das Vorbestellen von Materialien. Der Anteil der Produkte, die wir schneller fertigen können, steigt ständig. Bei einigen Modellen schaffen wir es inzwischen in sechs Monaten oder schneller. Bis 2020 wollen wir 50 Prozent unseres Umsatzes mit solch schnellen Produkten machen.Für uns ist klar: Wir müssen ganz nah dran sein am Konsumenten, um dessen Bedürfnisse befriedigen zu können. Und natürlich können wir über unser globales Netzwerk an Athleten, Künstlern und Designern selbst Trends setzen. Denken Sie nur an die Kooperation mit Stella McCartney für adidas oder Victoria Beckham für Reebok, oder unsere Zusammenarbeit mit Pharrell Williams oder Kanye West.Wir haben diese Produkte ja auch im Programm, wie zum Beispiel den Yung 1. Aber ich muss zugeben, bei diesem Trend waren wir ein bisschen zu spät dran, jetzt holen wir auf.Wir wollen vor allem als Sportmarke wahrgenommen werden. Das ist das Wichtigste. Zwei Drittel unseres Umsatzes haben mit Sport zu tun, und das wird auch so bleiben.adidas wurde sicherlich über viele Jahre hinweg als eher männliche Marke wahrgenommen, auch durch unsere Dominanz im Fußball. Aber wir bauen unser Geschäft mit Produkten für Frauen Zug um Zug aus, es wächst bei adidas und Reebok aktuell schneller als die anderen Kategorien.Zum Kauf dieser Unternehmen kann ich nichts sagen, denn diese Akquisitionen wurden lange vor meiner Zeit bei adidas getätigt. Was die aktuelle Entwicklung bei Reebok angeht, kann ich sagen: Ich bin zuversichtlich, dass wir mit Reebok dort hinkommen, wo wir hinwollen. Wir machen gute Fortschritte, insbesondere bei der Profitabilität von Reebok.Warum sollten wir? Ich sehe noch genügend Wachstumspotenzial für adidas und Reebok.Wir werden weiter gezielt in unsere Marken investieren. Zudem haben wir im März 2018 ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von drei Milliarden Euro angekündigt, das bis 2021 laufen soll. Im vergangenen Jahr haben wir bereits eigene Aktien im Wert von einer Milliarde Euro zurückgekauft. Unsere Dividendenpolitik sieht vor, 30 bis 50 Prozent unseres Nettogewinns jährlich an unsere Anteilseigner auszuschütten. Unseren Dividendenvorschlag für 2018 werden wir im März bekannt geben.In China läuft der Vertrieb zum größten Teil über Monomarken-Stores. Wir sind mit fast 12.000 solcher Läden im ganzen Land vertreten. Zudem sind westliche Marken in China besonders gefragt. Gerade adidas genießt in China einen ausgezeichneten Ruf.Die Idole der chinesischen Kids sind heute vor allem Teams und Stars, die weltweit bekannt sind, zum Beispiel Real Madrid, Bayern München oder der US-Basketballer James Harden.Nordamerika ist der größte Sportartikelmarkt der Welt mit einem Anteil von 40 Prozent am Weltmarkt. Gleichzeitig bietet Nordamerika für uns die größten Wachstumschancen, weil wir dort im Vergleich zu den anderen Regionen der Welt unterrepräsentiert sind. Deshalb ist Nordamerika für uns strategisch wichtig, und wir investieren dort enorm in unsere Markenpräsenz, unsere Infrastruktur und unsere Mitarbeiter.In den vergangenen vier Jahren ist adidas in Nordamerika jeweils deutlich zweistellig gewachsen und wir haben unseren Marktanteil mehr als verdoppelt. Wir sind aber noch lange nicht bei der Marktposition angelangt, die wir haben wollen. Deshalb werden wir weiter in unser Nordamerika-Geschäft investieren.Klar ist, dass die Globalisierung ohne freien Handel nicht funktioniert. Ich sehe den Handelsstreit für uns aber nicht so kritisch, weil Fitness, Gesundheit und damit vor allem Sport weltweit immer wichtiger werden und von vielen Regierungen intensiv gefördert werden, um Entwicklungen wie zum Beispiel Übergewicht zu bekämpfen. Zudem produzieren wir in China vor allem für China. Die Mehrzahl unserer Schuhe kommt aus Fabriken in Vietnam und Indonesien.Wir reden dort aktuell von kleinen Mengen. Wir produzieren pro Jahr mehr als 400 Millionen Paar Schuhe, in unseren beiden Speedfactories in Atlanta und Ansbach planen wir zusammengenommen mit einer Kapazität von einer Million Paar. Diese Kapazität wollen wir vor allem unter kommerziellen Gesichtspunkten besser nutzen. Wenn beispielsweise Bayern München wieder Meister wird, was ich als Bayern-Fan natürlich hoffe, könnten wir am nächsten Tag in einer limitierten Auflage 5.000 Schuhe als Sondermodell verkaufen. Zum Super Bowl in den USA haben wir das gerade erst wieder gemacht.Diese Summe ist, ehrlich gesagt, reine Spekulation. Wir haben einen laufenden Vertrag mit Real Madrid und sind sehr zufrieden mit unserer Partnerschaft.Die Kosten unserer Verträge richten sich nach den sportlichen und kommerziellen Erfolgsaussichten unserer Partner. Alle Verträge beinhalten eine leistungsbezogene Komponente. Es gibt eine Prämie, wenn man Titel gewinnt. Wir möchten also gern mehr ausgeben, denn das hieße, dass unsere Teams und Athleten erfolgreich sind, was wiederum gut für unser Image und unsere Produktverkäufe wäre.Das Feedback unserer Konsumenten nehmen wir natürlich ernst. Andererseits muss man natürlich auch mal neue Dinge ausprobieren, sonst wird das Leben langweilig. Denken Sie nur an unseren Schuh mit integriertem Nahverkehrsticket, den wir im vergangenen Jahr für die Berliner Verkehrsbetriebe auf den Markt gebracht haben. Der Schuh war nach Minuten ausverkauft, und Medien aus der ganzen Welt haben über unser Produkt berichtet.Die Sportartikelindustrie profitiert von großen Trends: Menschen achten stärker auf ihre ­Gesundheit, in den Schwellenländern können sich immer mehr Kunden westliche Marken leisten, Turnschuhe sind auch im Alltag populär. adidas kann als Europas Nummer 1 diese Trends besonders gut nutzen. Umsatz und Gewinn steigen seit Jahren deutlich und dürften 2018 neue Rekorde erreicht haben.adidas bewegt sich in einem strukturellen Wachstumsmarkt. Da Sportartikel vergleichsweise günstig zu haben sind, kann der Konzern Wirtschaftskrisen entsprechend gut verkraften. Vor allem die USA und China ­bieten weiter großes Wachstumspotenzial. Schlechter lief es zuletzt in Europa. Der Sprung in das digitale Zeitalter ist gelungen, die Margen sollten weiter steigen. Eine der großen Herausforderungen bleibt es, die ­Modezyklen der Branche zu bewältigen. Analysten trauen adidas Gewinnsteigerungen von rund 14 Prozent jährlich zu.________________________