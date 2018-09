Knorr-Bremse macht sich börsenfit

€uro am Sonntag

Der frühere Automanager und Wirtschaftslobbyist Klaus Mangold hat nach Angaben des Unternehmens Hans-Georg Härter an der Spitze des Aufsichtrats abgelöst. Härter (73) sei aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten., Continental und Alstom an. Knorr-Bremse-Chef Klaus Deller soll im Vorstand durch den früheren Deutsche-Bahn- und Siemens-Manager Jürgen Wilder entlastet werden.Systeme für Schienenfahrzeuge. Deller soll sich auf Unternehmensplanung, Personal, Kommunikation und Qualitätsmanagement konzentrieren. Nach der 4,2 Milliarden Euro schweren Neuemission von Siemens Healthineers steuert Knorr-Bremse auf den zweitgrößten Börsengang dieses Jahres in Deutschland zu. Der Börsengang könnte im September oder Oktober über die Bühne gehen. Eine endgültige Entscheidung will Mehrheitseigentümer Heinz Hermann Thiele ab Mitte September treffen.