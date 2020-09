Bilanzskandal: Der Ex-Wirecard-Chef wehrt sich

€uro am Sonntag

von Wolfgang Ehrensberger, €uro am Sonntag

Der inhaftierte frühere Chef des insolventen Zahlungsabwicklers Wirecard, Markus Braun, hat Haftbeschwerde eingelegt. In einem 70-seitigen Antrag wies Braun den dringenden Tatverdacht gegen ihn zurück. Die Staatsanwaltschaft hat die Beschwerde inzwischen abgewiesen. Sie sieht ihn als einen der Drahtzieher in dem milliardenschweren Bilanzskandal.

In Brauns Antrag wurden die Aussagen eines früheren Wire­card-Managers, der nun als Kronzeuge aussagt, als falsch bezeichnet. Der Manager hatte die Wire­card-Tochter in Dubai geführt, die im Mittelpunkt des Betrugs stehen soll. Nach dessen Aussage war der zunächst auf Kaution freigelassene Ex-Chef Braun wieder in Haft genommen worden.

Braun sitzt seit zwei Monaten in der Justizvollzugsanstalt Augsburg-Gablingen in Untersuchungshaft. Der frühere DAX-Konzern musste Ende Juni Insolvenz anmelden, nachdem sich herausgestellt hatte, dass in der Bilanz ausgewiesene 1,9 Milliarden Euro nicht existierten. Die Staatsanwaltschaft wirft den Ex-Chefs bandenmäßigen Betrug vor (siehe auch den Artikel auf Seite 72 in der aktuellen Ausgabe von €uro am Sonntag, Nr. 39/2020).















Bildquellen: Andreas Pohlmann/Wirecard AG