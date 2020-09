Wirecard: Weshalb wird die Anleihe ohne Stückzinsen gehandelt?

€uro am Sonntag

Ich habe einen Tag nach Stellung des Konkursantrags von Wirecard eine Anleihe dieser Firma an der Börse verkauft. In der Abrechnung wurden mir wie bei jedem Zinspapier die angefallenen Stückzinsen gutgeschrieben. Nach etwa vier Wochen wurde die Abrechnung ohne weiteren Kommentar zurückgebucht und durch eine neue Abrechnung, dieses Mal ohne Stückzinsen, ersetzt. Auf Nachfrage wurde mir bedeutet, dass dies im Konkursfall so üblich sei. Ich habe Zweifel, dass dieses Vorgehen korrekt ist - der Käufer der Anleihe dürfte die Stückzinsen ja gezahlt haben. €URO AM SONNTAG: Das von Ihnen beschriebene Vorgehen ist in solchen Fällen durchaus üblich. Zu den in Deutschland geltenden Börsen usancen zählt, dass der Handel von Anleihen eines insolventen Unternehmens umgestellt wird. Solche notleidenden Papiere werden dann "flat" gehandelt, also ohne Stückzinsanspruch. Hintergrund: Kein Börsianer dieser Welt dürfte bereit sein, bei Anleihen einer insolventen Firma die kompletten Stückzinsen zu zahlen. Schließlich ist klar, dass der Emittent seinerseits keine Zinsen zahlen wird.

Ähnlich wie Sie hat mit Sicherheit auch der Käufer Ihrer Anleihe eine um die Stückzinsen korrigierte Abrechnung erhalten. Übrigens: Auch bei Anleihen von Staaten und öffentlich-rechtlichen Körperschaften greifen diese Börsenusancen. Da Staaten jedoch keinen Insolvenzantrag stellen können, ist in diesen Fällen die Umstellung auf Flat-Handel daran geknüpft, dass der Emittent eine anstehende Zinszahlung ausfallen ließ.

Natürlich stehen Ihnen für die Zeit, in der Sie die Anleihen gehalten haben, grundsätzlich Stückzinsen zu. Sie müssten diese Ansprüche jedoch - ebenso wie den erlittenen Verlust beim Verkauf - beim Insolvenzverwalter "zur Insolvenztabelle" anmelden. Wie hoch die Entschädigungsquote letztlich sein wird, lässt sich jedoch derzeit nicht abschätzen. Würden Sie die Anleihe noch halten, könnte auch in Betracht kommen, die Anleihe außerordentlich wegen arglistiger Täuschung zu kündigen oder die Zeichnung der Anleihe anzufechten. Je nach Größe Ihrer Position sollten Sie - in Abstimmung mit einem Fachanwalt - überlegen, welches Verfahren für Sie zielführend sein kann.

