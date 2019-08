Mietdeckel entschärft - Immo-Aktien erholt

€uro am Sonntag

Nachdem die Papiere insbesondere von Unternehmen wie Deutsche Wohnen und Ado Properties , die stark in Berlin investiert sind, wegen der Pläne für einen Mietendeckel in der Hauptstadt zuletzt mächtig unter Druck geraten waren, sorgten Medienberichte am Freitagmorgen dafür, dass sich die Kurse kräftig ­erholten.: Seit vergangenem Sonntag kursierte ein Entwurf von Stadt­entwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke), nach dem die Kaltmiete je nach Baujahr bei höchstens 7,97 Euro je Quadratmeter gedeckelt würde. Schlecht für Wohnungsunternehmen.Freitagfrüh wurde dann bekannt, die Obergrenzen sollten gar nicht für fünf Jahre rigoros eingefroren werden. Zudem würden die Höchstwerte nur greifen, wenn die Miete mehr als 30 Prozent des Haushaltsnettoeinkommens betrage. Daraufhin zogen die Kurse von Deutscher Wohnen und Co kräftig an. Kurz nach Redaktionsschluss sollte es noch eine offizielle Erklärung des Senats zum Deckel geben., wie dieser am Ende ausfällt: Die vom Bund im Juni 2015 eingeführte Mietpreisbremse gilt auch in Berlin weiterhin. Bei der Wiedervermietung darf die Miete also nicht mehr als zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Die Bremse betrifft Bestandswohnungen, die vor dem 1. Oktober 2014 gebaut wurden._____________________________