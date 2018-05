Volkswagen: Das große Versprechen

€uro am Sonntag

Der neue Volkswagen -Chef Herbert Diess hat auf dem Aktionärstreffen in Berlin nicht nur für den größten Konzernumbau in der Firmengeschichte geworben. Diess kündigte vielmehr auch ­einen tief greifenden Kultur­wandel in dem skandalerschütterten Unternehmen an. "Volkswagen muss ehrlicher, offener, wahrhafter, in einem Wort: anständiger werden", sagte der erst Mitte April angetretene Chef vor rund 2000 Anteilseignern.Der frühere BMW -Manager plädierte für eine neue, offene Unternehmenskultur, in der Widerspruch belohnt werde und man aus Fehlern lernen könne, in der aber Regelverstöße konsequent verfolgt würden - unter anderem auch mit einem System interner Hinweisgeber ("Whistleblower"). Der Einhaltung von Verhaltensregeln komme künftig die gleiche Bedeutung zu wie Gewinnerzielung oder Absatzsteigerung.Gleichzeitig warb Diess für den angekündigten Umbau. Der Konzern mit seinen zwölf Marken soll künftig stärker auf die Segmente Massenmarkt, Premium und Luxus ausgerichtet werden. Für nicht mehr zum Kerngeschäft zählende Unternehmensteile wie die Motorradmarke Ducati oder den Getriebebauer Renk würden "Zukunftsperspektiven" erarbeitet, was auf Ausgliederung oder Verkauf hinausläuft.Aktionärssprecher verwiesen darauf, dass auch schon Diess’ Vorgänger Matthias Müller Kulturwandel, mehr Kritikfähigkeit und ethisches Verhalten gepredigt habe. Sie kritisierten auf dem Treffen insbesondere die schleppende Aufarbeitung des Dieselskandals, aber auch die speziellen Wolfsburger Herrschaftsstrukturen. Corporate- Governance-Experte Christian Strenger zweifelte angesichts des unverändert geltenden Einflusses von Eigentümerfamilien und dem Land Niedersachsen am Erfolg des von Diess angekündigten Kulturwandels. Er rechne jedenfalls nicht mit einem schnellen Fortschritt bei der Erneuerung.Unterdessen ist im Diesel­skandal auch die frühere VW-Führungsspitze ins Visier der US-Justiz geraten. Die Staatsanwaltschaft in Detroit erhob gegen Ex-Volkswagen-Chef Martin Winterkorn vor dem US-Bundesgericht der Stadt Anklage. Sie wirft ihm Verschwörung zur Täuschung der Behörden bei den Abgasmanipulationen vor. Laut Anklageschrift drohen ihm bis zu 65 Jahre Haft und 275.000 Dollar Geldstrafe. Die Anklage war schon im März geheim erhoben worden, wurde aber erst jetzt bekannt. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft sagte, Winterkorn sei derzeit nicht in Polizeigewahrsam. Informationen über seinen Aufenthaltsort liegen derzeit nicht vor. US-Justizminister Jeff Sessions sagte, dass das System der Täuschung bis an die VW-Spitze reiche.______________________