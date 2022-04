Sixt-Aktie: Sixt in der Gewinnzone

€uro am Sonntag

Der Umsatz liegt bei 580 Millionen Euro, das Vorsteuerergebnis steigt nach einem Minus von 14 Millionen Euro im Vorjahresquartal auf voraussichtlich 80 bis 95 Millionen Euro an. Dem MDAX -Aufsteiger gelingt der Weg zurück in die Gewinnzone. Die Verbesserung der Geschäftsentwicklung in diesem Jahr war laut Management und Analysten bereits abzusehen.

Sixt profitiert von europaweiten Corona-Lockerungen sowie einem anhaltend guten Marktpreisniveau. Der Vorstand bleibt optimistisch und hält trotz andauernder Unsicherheiten an der bestehenden Prognose für das laufende Jahr fest. Ziel sei es, einen Gewinn von 380 bis 480 Millionen Euro vor Steuern zu erzielen. Die offizielle Quartalsmitteilung wird wie geplant am 12. Mai 2022 veröffentlicht.

Erholung: Gute Zahlen in Kombination mit dem bestätigten Ausblick könnten den Weg für ein neues Allzeithoch ebnen. Kaufempfehlung.









Bildquellen: Sixt SE