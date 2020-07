Aktientipp - Hot Stock der Wall Street: Freeport-McMoRan

€uro am Sonntag

von Tim Schäfer, Euro am Sonntag





Es liegt am fortschreitenden Ausbau des Untertagebaus der Flaggschiffmine Grasberg in Papua-Neuguinea, die vormals ein Tagebau war. Es handelt sich um die größte Gold- und zweitgrößte Kupfermine der Welt. Freeport-McMoRan besitzt knapp die Hälfte, die andere Hälfte gehört indonesischen Staatsbetrieben. Die im April wegen der Corona-Pandemie reduzierte Prognose für das zweite Quartal übertraf Vorstandschef Richard Adkerson.

Seine in Aussicht gestellten 690 Millionen Pfund Kupferverkäufe lagen nach vorläufigen Berechnungen um acht Prozent darüber, seine avisierten Goldverkäufe von 165.000 Unzen übertraf er um zehn Prozent. Die Kreditlinie von 3,5 Milliarden Dollar nahm die Führungsspitze nicht in Anspruch. Gleichwohl steht der Riese mit knapp zehn Milliarden Dollar in der Kreide. Im April beschloss Adkerson einen Kostenabbau von 1,3 Milliarden Dollar. Die Dividende strich er bereits im März. Eine Aktie für Mutige.

Branche:Firmensitz:Börsenwert:

Tim Schäfer ist Journalist und schreibt seit 1998 über Börse, Aktien und Unternehmen. Seit 2006 lebt der studierte Diplom-Betriebswirt und DVFA-Aktienanalyst in New York und berichtet von dort über die Geschehnisse an der Wall Street, unter anderem für Euro am Sonntag. Bekannt ist Schäfer für seine Berichterstattungen über kleine Nebenwerte.

Bildquellen: onairda / Shutterstock.com, Frontpage / Shutterstock.com

______________________________