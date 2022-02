Hot Stock der Wall Street: Etsy-Aktie

€uro am Sonntag

Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 18 Prozent auf 532 Millionen Dollar. Der Nettogewinn sank zwar leicht um zwei Prozent auf 90 Millionen Dollar, doch das war auf akquisitionsbedingte Aufwendungen und Abschreibungen für zwei Käufe zurückzuführen. Für den britischen Modemarktplatz Depop zahlte Etsy-Chef Josh Silverman 1,6 Milliarden Dollar. In Lateinamerika schluckte er Elo7 für 217 Millionen Dollar. Etsy hat nach dem Kursrutsch noch eine hohe Bewertung im Vergleich zum S&P-500-Index, jedoch ist sie so niedrig wie seit Langem nicht mehr. Etsy holt immer mehr Kunden auf seinen Marktplatz. Das Einkaufserlebnis verbesserte sich. So werden die Hobbys der Käufer analysiert und passende Produkte zugeordnet, was zu einer erhöhten Kaufrate führt.

