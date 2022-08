Hot Stock der Wall Street: Realty Income-Aktie

€uro am Sonntag

von Tim Schäfer, Euro am Sonntag



Die Aktie, die Teil des S & P-500-Indexes ist, gehört zu den sogenannten Dividendenaristokraten. Realty Income hat seit dem Börsengang im Jahr 1994 die Ausschüttung 116-mal erhöht. Die 11.200 Gewerbeobjekte stehen in allen 50 Bundesstaaten, in Puerto Rico, Spanien und Großbritannien. Zum Portfolio gehören auch 17 Weinberge im kalifornischen Napa Valley.

Der Vorstand vermietet langfristig, die durchschnittliche restliche Vertragslaufzeit beträgt knapp neun Jahre. Die 1.090 Mieter kommen aus 70 Branchen, 98,6 Prozent der Objekte sind vermietet. Unter den Kunden sind die Restaurantkette Chipotle und der Baumarkt Lowe’s. Die Bilanz ist solide, die Ratinghäuser bescheinigen ein Investment-Grade. Der Real Estate Investment Trust (REIT) wird mit dem 1,7-fachen Buchwert recht moderat an der Börse bewertet.

Tim Schäfer ist Journalist und schreibt seit 1998 über Börse, Aktien und Unternehmen. Seit 2006 lebt der studierte Diplom-Betriebswirt und DVFA-Aktienanalyst in New York und berichtet von dort über die Geschehnisse an der Wall Street, unter anderem für Euro am Sonntag. Bekannt ist Schäfer für seine Berichterstattungen über kleine Nebenwerte.

















Bildquellen: Frontpage / Shutterstock.com, Rambleon / Shutterstock.com