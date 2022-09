Hot Stock der Wall Street: Suncor Energy-Aktie

€uro am Sonntag

von Tim Schäfer, Euro am Sonntag



Der Konzern deckt die gesamte Wertschöpfungskette von der Produktion über die Weiterverarbeitung bis zum Einzelhandelsverkauf ab. Darüber hinaus betreibt Suncor vier Raffinerien mit einer Gesamtkapazität von 460.000 Barrel pro Tag, zudem Kanadas größte Ethanolanlage, Windparks und ein Netzwerk von mehr als 1.500 Einzel- und Großhandelsgeschäften.

Attraktiv ist die Dividende und die Bewertung mit einem einstelligen Gewinnvielfachen. Im zweiten Quartal schnellte der Überschuss von 868 Millionen Dollar auf rund vier Milliarden Dollar. Ihr norwegisches Ölgeschäft haben die Kanadier für 410 Millionen kanadische Dollar verkauft. Zudem suchen sie nach Käufern für ihre Wind- und Solarparks. Ziel ist es, die Firmenstruktur zu vereinfachen, um flexibler zu werden.

