Hot Stock der Wall Street: Taylor Morrison Home-Aktie

€uro am Sonntag

von Tim Schäfer, Euro am Sonntag





Zum Dienstleistungspaket gehört auch die Vermittlung von Hausfinanzierungen und Versicherungen. Der Immobilienmarkt boomt seit der Pandemie angesichts der rekordniedrigen Hypothekenzinsen. Weil das Angebot an neuen Häusern gering blieb, sind die Aussichten für Hausbauer gut. Der Gewinn stieg im Quartal von 115 auf 168 Millionen Dollar. Der Auftragsbestand erhöhte sich um 32 Prozent auf 10.273 verkaufte Häuser im Wert von 6,1 Milliarden Dollar.

Taylor Morrison Home kaufte 3,3 Millionen Aktien für 92 Millionen Dollar zurück. Das leuchtet ein, weil der Börsenwert nur leicht über dem Buchwert liegt. Analysten sagen im laufenden und nächsten Jahr einen Umsatzanstieg um 25 beziehungsweise 16 Prozent voraus. Vorstandschefin Sheryl Palmer optimiert Prozesse, erhöht die Margen. Gleichwohl warnte sie angesichts der branchenweiten Material- und Arbeitskräfteengpässe vor zu hohen Erwartungen. Sie will im vierten Quartal 4.600 Objekte verkaufen, im Gesamtjahr wären das dann 14.000.

Branche:Firmensitz:Börsenwert:

Tim Schäfer ist Journalist und schreibt seit 1998 über Börse, Aktien und Unternehmen. Seit 2006 lebt der studierte Diplom-Betriebswirt und DVFA-Aktienanalyst in New York und berichtet von dort über die Geschehnisse an der Wall Street, unter anderem für Euro am Sonntag. Bekannt ist Schäfer für seine Berichterstattungen über kleine Nebenwerte.

















________________________________

Bildquellen: Robert Crum / Shutterstock.com, Vacclav / Shutterstock.com