Hot Stock der Wall Street: Vornado Realty Trust

Besonders der Immobilienmarkt in New York leidet unter der Pandemie. Hunderttausende Menschen zogen weg, Firmen schlossen ihre Büros. Der Kurs hat sich vom Allzeithoch mehr als halbiert. Vorstandschef Steven Roth strich 70 Stellen, 35 Millionen Dollar will er jährlich einsparen. Sein eigenes Basisgehalt kürzte Roth um die Hälfte, andere Vorstände verzichten auf 30 Prozent.

Der norwegische Pensionsfonds hält 9,5 Prozent der Aktien. Der Hedgefonds TCI aus London besitzt mehr als fünf Prozent. Auch andere Value-Investoren wie die New Yorker Fondsgruppe Third Avenue Management sehen nach dem Absturz eine Chance. Drei Analysten raten zum "starken Kauf", vier haben Vornado Realty Trust als "Kauf", fünf auf "Halten" gestuft. Für geduldige Anleger bietet sich womöglich ein günstiger Einstiegskurs. Die Dividende ist jedenfalls üppig, wobei sie gekürzt werden kann, wenn sich die Krise verschärfen sollte. Im dritten Quartal zahlten 93 Prozent der Kunden ihre Miete.

Tim Schäfer ist Journalist und schreibt seit 1998 über Börse, Aktien und Unternehmen. Seit 2006 lebt der studierte Diplom-Betriebswirt und DVFA-Aktienanalyst in New York und berichtet von dort über die Geschehnisse an der Wall Street, unter anderem für Euro am Sonntag. Bekannt ist Schäfer für seine Berichterstattungen über kleine Nebenwerte.

