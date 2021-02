Varta enttäuscht mit vagem Ausblick

€uro am Sonntag

2021 soll demnach der Umsatz um acht Prozent auf 940 Millionen Euro klettern. Im Vorjahr lag das bereinigte Plus bei 47 Prozent. Erstmals seit dem Börsengang 2017 zahlt das Unternehmen eine Dividende: 2,50 je Aktie. An der Börse sorgte der vage Ausblick für Enttäuschung, die Varta-Aktie lag am Donnerstagvormittag 17 Prozent im Minus.

Außerdem habe sich das zukunftsträchtige Geschäft mit Mikrobatterien für Kopfhörer schlechter entwickelt als erwartet, hieß es. Auch die Dividende wurde kritisiert. Die Firma solle das Geld lieber investieren.







