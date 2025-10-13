DAX24.241 -1,5%Est505.531 -1,7%MSCI World4.239 ±0,0%Top 10 Crypto15,32 -7,3%Nas22.204 -3,6%Bitcoin98.844 -0,5%Euro1,1622 +0,1%Öl63,60 +2,4%Gold4.057 +1,0%
Europacific Metals informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

13.10.25 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Europacific Metals Inc Registered Shs
0,01 EUR -0,00 EUR -40,00%
Europacific Metals hat am 10.10.2025 die Bücher zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,020 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Europacific Metals -0,010 CAD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.net

