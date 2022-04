European Lithium Aktie News: European Lithium am Mittag tiefrot

Das Papier von European Lithium befand sich um 12:22 Uhr im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 9,6 Prozent auf 0,094 EUR ab. Das Tagestief markierte die European Lithium-Aktie bei 0,094 EUR. Bei 0,107 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 139.500 European Lithium-Aktien den Besitzer.

Bei 0,138 EUR markierte der Titel am 05.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die European Lithium-Aktie somit 46,809 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,032 EUR. Dieser Wert wurde am 21.07.2021 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der European Lithium-Aktie 65,532 Prozent sinken.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf European Lithium Ltd Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf European Lithium Ltd Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf European Lithium Ltd

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com