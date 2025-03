European Lithium Aktie News: European Lithium am Vormittag auf Höhenflug

So entwickelt sich European Lithium

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von European Lithium. Zuletzt stieg die European Lithium-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 14,3 Prozent auf 0,029 EUR.

Das Papier von European Lithium legte um 09:21 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 14,3 Prozent auf 0,029 EUR. Die European Lithium-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,029 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,029 EUR. Bisher wurden heute 63.170 European Lithium-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,050 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.01.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 72,917 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,014 EUR. Dieser Wert wurde am 13.11.2024 erreicht. Mit Abgaben von 50,694 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 14.03.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 13.03.2026.

Redaktion finanzen.net