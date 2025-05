European Lithium Aktie News: European Lithium am Dienstagvormittag mit angezogener Handbremse

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von European Lithium zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 0,031 EUR zeigte sich die European Lithium-Aktie im Tradegate-Handel zuletzt kaum verändert.

Die European Lithium-Aktie kam im Tradegate-Handel um 09:02 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 0,031 EUR. Kurzfristig markierte die European Lithium-Aktie bei 0,031 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der European Lithium-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,031 EUR nach. Bei 0,031 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via Tradegate 160.000 European Lithium-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 20.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,050 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 61,688 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,014 EUR. Dieser Wert wurde am 13.11.2024 erreicht. Abschläge von 53,896 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte European Lithium am 11.09.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von European Lithium rechnen Experten am 12.03.2027.

Redaktion finanzen.net