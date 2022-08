European Lithium Aktie News: European Lithium am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Um 04:22 Uhr rutschte die European Lithium-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 2,7 Prozent auf 0,064 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der European Lithium-Aktie ging bis auf 0,063 EUR. Bei 0,067 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 613.619 European Lithium-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.11.2021 auf bis zu 0,138 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die European Lithium-Aktie mit einem Kursplus von 53,551 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,034 EUR. Dieser Wert wurde am 23.06.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 91,343 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte European Lithium am 06.09.2022 vorlegen. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte European Lithium möglicherweise am 29.09.2023 präsentieren.

