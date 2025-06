European Lithium Aktie News: Hausse bei European Lithium am Mittwochmittag

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von European Lithium. Das Papier von European Lithium konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 26,2 Prozent auf 0,031 EUR.

Die European Lithium-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 26,2 Prozent auf 0,031 EUR. Die European Lithium-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,036 EUR an. Mit einem Wert von 0,036 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der European Lithium-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.750.543 Stück gehandelt.

Bei 0,050 EUR erreichte der Titel am 20.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 61,688 Prozent über dem aktuellen Kurs der European Lithium-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,014 EUR. Dieser Wert wurde am 13.11.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der European Lithium-Aktie 53,896 Prozent sinken.

European Lithium wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 11.09.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der European Lithium-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 12.03.2027.

Redaktion finanzen.net