European Lithium Aktie News: Anleger schicken European Lithium am Dienstagmittag auf rotes Terrain

Kursverlauf

Die Aktie von European Lithium gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die European Lithium-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 0,026 EUR.

Die European Lithium-Aktie musste um 11:35 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 0,026 EUR. In der Spitze fiel die European Lithium-Aktie bis auf 0,026 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,026 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 432.014 European Lithium-Aktien umgesetzt.

Am 20.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 0,050 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 94,531 Prozent über dem aktuellen Kurs der European Lithium-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,014 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 44,531 Prozent unter dem aktuellen Kurs der European Lithium-Aktie.

Voraussichtlich am 11.09.2025 dürfte European Lithium Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von European Lithium rechnen Experten am 12.03.2027.

Redaktion finanzen.net