European Lithium Aktie News: European Lithium am Nachmittag mit Abschlägen

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von European Lithium. Zuletzt fiel die European Lithium-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 3,6 Prozent auf 0,026 EUR ab.

Die European Lithium-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 15:59 Uhr um 3,6 Prozent auf 0,026 EUR ab. Die European Lithium-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,026 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,026 EUR. Zuletzt wechselten 143.300 European Lithium-Aktien den Besitzer.

Am 20.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,050 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 88,636 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,014 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,212 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

European Lithium dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 11.09.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können European Lithium-Anleger Experten zufolge am 12.03.2027 werfen.

Redaktion finanzen.net