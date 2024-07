European Lithium Aktie News: European Lithium am Dienstagmittag auf rotem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von European Lithium. Der European Lithium-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,3 Prozent auf 0,029 EUR.

Die Aktie verlor um 11:58 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 3,3 Prozent auf 0,029 EUR. Die European Lithium-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,029 EUR nach. Bei 0,029 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten European Lithium-Aktien beläuft sich auf 40.500 Stück.

Am 03.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,067 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 127,740 Prozent. Am 22.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,027 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,534 Prozent.

Am 12.09.2024 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können European Lithium-Anleger Experten zufolge am 11.09.2025 werfen.

Redaktion finanzen.net