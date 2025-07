European Lithium Aktie News: European Lithium bricht am Nachmittag ein

So entwickelt sich European Lithium

Die Aktie von European Lithium gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die European Lithium-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 8,2 Prozent bei 0,036 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 16:00 Uhr fiel die European Lithium-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 8,2 Prozent auf 0,036 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die European Lithium-Aktie bis auf 0,034 EUR. Bei 0,039 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 1.043.598 European Lithium-Aktien gehandelt.

Am 20.01.2025 markierte das Papier bei 0,050 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 38,333 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 0,014 EUR fiel das Papier am 13.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 60,556 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

European Lithium dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 11.09.2025 präsentieren. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte European Lithium möglicherweise am 12.03.2027 präsentieren.

Redaktion finanzen.net