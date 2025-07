European Lithium Aktie News: Anleger schicken European Lithium am Vormittag auf rotes Terrain

Blick auf European Lithium-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von European Lithium. Die European Lithium-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 3,1 Prozent auf 0,038 EUR nach.

Um 09:12 Uhr fiel die European Lithium-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 3,1 Prozent auf 0,038 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die European Lithium-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,034 EUR aus. Bei 0,039 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der European Lithium-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 740.000 Stück gehandelt.

Am 20.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,050 EUR. 31,053 Prozent Plus fehlen der European Lithium-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,014 EUR. Dieser Wert wurde am 13.11.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die European Lithium-Aktie derzeit noch 62,632 Prozent Luft nach unten.

Voraussichtlich am 11.09.2025 dürfte European Lithium Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 12.03.2027.

