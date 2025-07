European Lithium Aktie News: European Lithium am Mittwochmittag in Grün

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von European Lithium. Das Papier von European Lithium legte zuletzt zu und stieg im Frankfurt-Handel um 4,7 Prozent auf 0,053 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die European Lithium-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 4,7 Prozent auf 0,053 EUR nach oben. Die European Lithium-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,053 EUR an. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 0,053 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 542.900 European Lithium-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 23.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,053 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der European Lithium-Aktie liegt somit 0,000 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 13.11.2024 Kursverluste bis auf 0,014 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 73,585 Prozent.

Die European Lithium-Bilanz für Q4 2025 wird am 11.09.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 12.03.2027.

