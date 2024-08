European Lithium Aktie News: Hausse bei European Lithium am Vormittag

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von European Lithium. Das Papier von European Lithium konnte zuletzt klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 5,8 Prozent auf 0,025 EUR.

Um 09:10 Uhr sprang die European Lithium-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 5,8 Prozent auf 0,025 EUR zu. Die European Lithium-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,025 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,024 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 45.000 European Lithium-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.01.2024 bei 0,067 EUR. 161,811 Prozent Plus fehlen der European Lithium-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,020 EUR. Dieser Wert wurde am 21.08.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der European Lithium-Aktie liegt somit 27,000 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte European Lithium am 12.09.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 11.09.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von European Lithium.

Redaktion finanzen.net